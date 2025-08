Gols em clássico paulista pela Série C viralizam: ‘Brutal’

Ponte Preta e Guarani empataram em 1 a 1, neste sábado (2), no Moisés Lucarelli, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O clássico entre as equipes foi marcado por dois golaços, que viralizaram nas redes sociais.

O primeiro aconteceu aos 15 minutos da segunda etapa. Na ocasião, o atacante Elvis acertou uma finalização precisa em uma cobrança de falta, que parou no ângulo do goleiro Andrey. O tento do camisa 10 colocou a Ponte Preta na frente do placar.

Posteriormente, foi a vez de Mirandinha deixar tudo igual. O cronômetro marcava 26 minutos do segundo tempo, quando o camisa 11 acertou um belo voleio para marcar para o Guarani. Ambos os gols viralizaram nas redes sociais, todos foram classificados pelos torcedores como golaços. Veja abaixo a repercussão:

Equipes na Série C

Com o resultado, Ponte Preta e Guarani somaram um ponto na tabela de classificação da terceira divisão do futebol nacional. Atualmente, a Macaca ocupa a segunda colocação com 27 pontos somados em 15 rodadas. O time alvinegro está a três pontos atrás do líder Caxias.

Por outro lado, o Guarani se encontra no meio da tabela de classificação. O alviverde soma 17 pontos até o momento, estando na 11ª posição. São quatro pontos atrás do CSA, 8ª colocado, primeiro na zona de classificação de play-offs em busca ao acesso para a Série B.

