- A reação do Marcelo chorando é de um ser humano que se importa com o outro, no caso Luciano Sanchez. Não estava pensando em vermelho, no jogo, mas no que, involuntariamente, causou ao pisar. Se o futebol é mais do que um jogo, mostrar empatia é ir além de ser um grande jogador - escreveu o jornalista Rodrigo Mattos.