Post da Seleção de futebol feminino vira piada nas redes sociais; entenda

Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 15:55 • Rio de Janeiro

Um post da Seleção Brasileira de futebol feminino no Instagram convocando a torcida para acompanhar a final contra os Estados Unidos, no sábado (10), nas Olimpíadas de Paris, virou motivo de piadas nas redes sociais. A causa, no entanto, não está relacionada à disputa em si, e sim a um problema gráfico.

As fontes utilizadas no título da arte, "Agora é Final", escrito todo em maiúsculo, aliadas à falta de espaçamento entre as letras acabaram dando a impressão que a palavra era "Anal", em vez de "Final", com o "F" colado ao "I".

O post foi apagado, mas os internautas não perdoaram o aparente duplo sentido da mensagem:

- Com ou sem prazer? - perguntou um seguidor.

- Socorro... É final. Quem aprovou o card com essa fonte - escreveu outro.

*Com informações do site F5, da Folha de S.Paulo