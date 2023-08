- Estava no aniversário do meu primo na casa da minha tia, quando um amigo me chamou para sair. Na volta, aconteceu o que aconteceu. Meu amigo perdeu o controle do carro, perto de Pará de Minas, e caímos no barranco. Caímos para fora do carro, um para cada lado. Quebrei o tornozelo, tive traumatismo craniano - recorda Matheus.