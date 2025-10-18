Polêmica de arbitragem repercute em Corinthians x Dep. Cali: ‘Discutível’

O primeiro tempo da final da Libertadores feminina, entre Corinthians e Deportivo Cali, ficou marcado por uma polêmica de arbitragem, neste sábado (18). Nos acréscimos da etapa inicial, o VAR anulou um gol do time paulista por impedimento, o que gerou debate nas redes sociais.

Após cruzamento de uma falta para a área, a goleira do Deportivo Cali afastou mal a bola e Erika completou de cabeça para o gol. No entanto, após longa análise, o VAR entrou em ação e pegou um impedimento de Vic Albuquerque no início do lance. No tempo normal, o jogo terminou empatado em 0 a 0. Nos pênaltis, o time paulista foi campeão.

Como foi o jogo do Corinthians

O primeiro tempo da final da Libertadores Feminina entre Corinthians e Deportivo Cali foi marcado pelo equilíbrio e pelas fortes disputas no meio-campo. O time brasileiro teve mais posse e tentou controlar o ritmo, mas encontrou um adversário bem postado e com boa compactação defensiva.

A primeira chance das brasileiras veio aos 12 minutos, quando Duda Sampaio arriscou um belo chute de perna direita da entrada da área, obrigando a goleira Agudelo a fazer grande defesa.

O Deportivo Cali respondeu com chutes de média distância, mas sem grande perigo. Aos 41, Gabi Zanotti cabeceou fraco nas mãos da goleira colombiana. Dois minutos depois, Cobos arriscou de fora da área, e Nicole, atenta, afastou para escanteio com o pé direito.

Aos 46 minutos, o Corinthians chegou a balançar as redes: Duda Sampaio cruzou, Vic Albuquerque desviou e Erika completou de cabeça para o gol. No entanto, após longa checagem do VAR — com mais de cinco minutos de paralisação —, o lance foi anulado por impedimento de Vic Albuquerque.

Fim do primeiro tempo: 0 a 0 em Banfield, com o Corinthians mais presente no ataque, mas o Cali sustentando bem a pressão e levando o empate para o intervalo.

O segundo tempo começou com o Corinthians partindo para cima. O time alvinegro manteve a posse de bola e pressionou o Deportivo Cali em busca do gol. Aos 10 minutos, Tamires teve grande oportunidade, mas parou em Agudelo e na defesa colombiana, que conseguiu afastar o perigo.

Com o passar do tempo, o Deportivo Cali equilibrou as ações e passou a chegar com mais frequência ao ataque. Aponzá apareceu cara a cara com Nicole, mas a goleira corintiana saiu bem e evitou o empate.

Aos 34 minutos, o time colombiano quase marcou novamente. Em cobrança de escanteio fechada, Jaqueline salvou em cima da linha e manteve o zero a zero no placar. A arbitragem definiu quatro minutos de acréscimos, mas o jogo terminou sem gols.

PENALIDADES

Corinthians: Gabi Zanotti (converteu), Vic Albuquerque (converteu), Thaís Ferreira (converteu), Mariza (converteu) e Jhonson (converteu)

Deportivo Cali: Paola García (converteu), Ibargüen (desperdiçou), Aponzá (converteu) e Perlaza (converteu)