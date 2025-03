Pilhado se revolta com áudio do VAR em Palmeiras x São Paulo

O jornalista Tiago Asmar, mais conhecido como Pilhado, se revoltou com o áudio divulgado pela FPF (Federação Paulista de Futebol) da cabine do VAR do clássico Choque-Rei. A vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, por 1 a 0, na última segunda-feira (11), no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista, foi marcado por um pênalti polêmico.

Em campo, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza marcou uma penalidade controversa em cima do atacante Vitor Roque, do Palmeiras. No lance, o camisa 9 do alviverde aproveita uma falha na saída de bola do goleiro adversário, e na sequência é derrubado em um possível choque com Arboleda.

Para Tiago Asmar, o toque do zagueiro do São Paulo não aconteceu. Vitor Roque teria cavado o pênalti. Durante o programa "Bate-Pronto", da "Rádio Jovem Pan", o comunicador se revoltou ao analisar o áudio da cabine do VAR sobre o lance, disponibilizado pela FPF, na tarde desta terça-feira (11).

- Tudo que está ruim pode piorar. Mesmo a gente achando que é impossível. A gente viu o que aconteceu ontem, e achou que seria impossível que a situação piorasse. Mas acreditem, piorou. Hoje, chegamos a conclusão assustadora de que temos árbitros, que estavam na cabine do VAR, e não tem ideia do que é futebol - iniciou o jornalista, antes de completar.

- É um áudio bizarro. O que foi divulgado pela Federação Paulista. É constrangedor. O árbitro do VAR pediu para mudar o ângulo, é um espetáculo né? É uma produção cinematográfica. O árbitro teve a coragem de dizer que o Arboleda calçou o Vitor Roque com a perna esquerda. É desanimador. Saibam que em algum dia, seu time também será prejudicado. Porque a árbitragem é ruim - concluiu.

Audio da cabine do VAR sobre pênalti polêmico

- Guarizo, checa para mim. Ele (Arboleda) perde a bola, o jogador (Vitor Roque) dá um tapa para correr, e ele põe a perna - argumentou Flávio, árbitro de campo, no início do lance.

- Ele (Arboleda) perde o timing da bola, faz o toque lateral. Coloca, sim, essa perna esquerda. Faz o calço com a perna esquerda, na perna esquerda do jogador adversário (Vitor Roque). Esse é o momento do calço. Perna esquerda com a perna esquerda também. Esse é o contato. Pênalti está confirmado - responde a arbitragem de vídeo.

Flávio não chegou a se dirigir para a cabine de VAR, mesmo com o pedido dos jogadores do São Paulo. Tal ação gerou um forte descontentamento por parte dos dirigentes do Tricolor.

Pênalti polêmico marcado em cima de Vitor Roque no clássico entre Palmeiras e São Paulo (Foto: Reprodução)

Palmeiras na final

A vitória contra o São Paulo garantiu a classificação do Alviverde para a final do Campeonato Paulista de 2025. Agora, a equipe do técnico Abel Ferreira se prepara para enfrentar o Corinthians na decisão do estadual, que será realizada em duas partidas. O time alvinegro decide em casa.

O primeiro confronto da final do Campeonato Paulista acontece neste domingo (17), no Allianz Parque. O horário da partida ainda não foi definido pela Federação Paulista de Futebol (FPF).