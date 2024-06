Pênalti? Ex-árbitra analisa lance polêmico na final da Champions entre Borussia e Real Madrid

Lance entre Mendy e Adeyemi gerou polêmica nas redes sociais (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 18:07 • Londres (ING)

Um lance no primeiro tempo de Borussia Dortmund x Real Madrid chamou atenção nas redes sociais neste sábado. Adeyemi caiu na área após choque com Mendy, e internautas pediram pênalti do lateral merengue. No entanto, o árbitro mandou o jogo seguir.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O lance ocorreu aos 30 minutos da etapa inicial, quando o atacante do Borussia recebeu na área e disputou a jogada com Mendy. Internautas pediram um empurrão com o braço esquerdo do lateral em Adeyemi. A ex-árbitra Nadine Basttos comentou a jogada.

- Disputa por espaço, lateral do corpo, nada a marcar. Estou com a decisão do árbitro, estava bem posicionado e analisou corretamente o lance - analisou a comentarista de arbitragem do SBT.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

O Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0, com gols de Carvajal e Vini Jr, e conquistou o 15º título de Champions League de sua história.