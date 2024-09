Pênalti de Pulgar? Ex-árbitro dá veredito em lance polêmico de Flamengo x Peñarol

Bola bateu na mão de Pulgar dentro da área (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 20:31 • Rio de Janeiro (RJ)

Um lance polêmico marcou o início do segundo tempo entre Flamengo e Peñarol, nesta quinta (19), no Maracanã. Após cruzamento na área de Rossi, a bola tocou no braço de Pulgar, e gerou muita reclamação de jogadores do clube uruguaio. Para Carlos Eugênio Simon, o árbitro acertou ao não marcar o pênalti.

- A bola acaba batendo no braço do Pulgar, em um lance de braço natural. Para mim não é antinatural, ele puxa o braço e a bola toca involuntariamente. Para mim, não é infração, portanto não é penalidade máxima. Acertou o árbitro em deixar o jogo seguir - comentou Simon, durante transmissão da ESPN.

Pulgar não viveu grande noite no Maracanã. Além da bola no braço que poderia ter gerado um pênalti para o Peñarol, o chileno foi responsável pelo erro de passe que causou o gol do time uruguaio. O volante também recebeu um cartão amarelo e acabou substituído aos 11 minutos da etapa final.