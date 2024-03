Pela primeira vez, presidente da CBF fala sobre Daniel Alves e Robinho

Ednaldo Rodrigues quebrou o silêncio sobre o assunto (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 17:35 • São Paulo (SP)

O presidente da CBF, Ednaldo Pereira, se manifestou pela primeira vez sobre os casos envolvendo Daniel Alves e Robinho - ambos acusados de agressão sexual. Enquanto Robinho foi preso nesta quinta-feira (21), Daniel Alves teve sua liberação provisória aceita mediante ao pagamento de fiança.

Até então, o presidente da CBF ainda não tinha se manifestado. Na declaração, Ednaldo relatou que 'confia na justiça' e 'que cada um precisa pagar pelo crime que cometeu'.

- Eu confio muito na justiça, confio muito mesmo. Ocorreu todo o processo legal, foi dada a chance do contraditório e saiu a condenação. Cada um precisa pagar pelo crime que cometeu. Conheço a família do Daniel Alves, que é honrada. O que aconteceu é triste, mas cada um tem que pagar pelos seus crimes - disse ao 'UOL'.

Ao ser questionado sobre o porquê de ainda não ter se manifestado, o presidente da CBF disse que ainda não tinha sido questionado sobre o assunto. De acordo com suas palavras, 'não estava fugindo'.

- Foi a primeira vez que me perguntaram sobre o tema, a CBF não estava evitando tratar do assunto e nunca fugimos dele. Nunca houve silêncio. Passo sempre diante dos jornalistas e nunca haviam me questionado. Você está me perguntando sobre as condenações e estou respondendo. Quem cometeu crimes, precisa pagar por eles - completou.

