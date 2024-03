Leila Pereira se posicionou sobre o assunto (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Izabella Giannola • Publicada em 21/03/2024 - 14:19 • São Paulo (SP)

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, se manifestou a respeito dos casos envolvendo Daniel Alves e Robinho. Sem um posicionamento oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Leila se pronunciou após as novidades referentes aos dois casos virem à tona.

Segundo Leila, que também é chefe da delegação brasileira, o que aconteceu em ambos os casos e os posicionamentos que estão surgindo quanto a isso 'é um tapa na cara das mulheres'. A dirigente também destacou que 'achava importante se posicionar'.

- Ninguém fala nada, mas eu, como mulher aqui na chefia da delegação, tenho que me posicionar sobre os casos do Robinho e Daniel Alves. Isso é um tapa na cara de todas nós mulheres, especialmente o caso do Daniel Alves, que pagou pela liberdade. Acho importante eu me posicionar. Cada caso de impunidade é a semente do crime seguinte - disse a presidente em entrevista ao 'UOL'.

Leila está em Londres como chefe de delegação da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Nesta semana, os dois casos - que envolvem acusações e julgamentos de agressão sexual -, tiveram novidades. Quanto a Daniel Alves, sua liberação provisória foi aceita mediante ao pagamento de fiança. Robinho, por sua vez, foi julgado a nove anos em regime fechado e cumprirá pena no Brasil.