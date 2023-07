A continuidade de Pedro no Flamengo se tornou imprevisível após o soco no rosto recebido pelo preparador físico Pablo Fernández, da comissão técnica de Sampaoli. O argentino se revoltou com a postura do atacante durante o aquecimento dos jogadores e partiu para agressão depois de um bate boca com o jogador, no vestiário. O camisa 9 foi à delegacia ainda em Minas Gerais e registrou um boletim de ocorrência contra o profissional.