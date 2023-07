A modelo do OnlyFans, Amber O'Donnell, protagonizou uma cena inusitada nesta sexta-feira (14), durante a pesagem do torneio High Stakes de boxe de celebridades, cuja semifinal acontece neste sábado. No momento da encarada, a britânica roubou um beijo de Whitney Johns, que é personal trainer, e levou o público ao delírio.