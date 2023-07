Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa anunciaram recentemente o relacionamento e logo se transformaram no casal sensação do tênis. Dessa maneira, segundo informações do jornal britânico "The Sun", uma plataforma de conteúdo adulto fez uma proposta de 100 mil dólares, quase meio milhão de reais na cotação atual, para que os dois produzam conteúdos juntos para o site e alegrar os fãs da dupla.