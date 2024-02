A comemoração do atacante Pedro, do Flamengo, chamou atenção no clássico contra o Fluminense, neste domingo (25). Após o gol, o jogador colocou a bola na barriga, por baixo da camisa, e fez o sinal do número dois com a mão. Depois do apito final, o jogador revelou que será pai de gêmeos. Nas redes, torcedores rubro-negros foram à loucura.