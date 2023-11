Torcedor ilustre do Botafogo, Pedro Certezas pediu desculpas a Lúcio Flávio após comparar o técnico a 'herpes genital', infecção sexualmente transmissível. O comentário do influenciador ocorreu logo depois da derrota do Alvinegro, de virada, para o Grêmio. Nas redes sociais, o comentarista se arrependeu do termo, mas reafirmou a indignação com o treinador.