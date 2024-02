Torcedor ilustre do Botafogo, Pedro Certezas desabafou nas redes sociais após a derrota do time para o Vasco, no último domingo (18). O influenciador detonou o elenco do Alvinegro, citou a derrocada do clube em 2023 e fez projeção pessimista para o duelo contra o Aurora-BOL, na pré-Libertadores.