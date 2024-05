Álvaro Pacheco é um técnico português marcado pelo uso da boina (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 13:27 • Rio de Janeiro (RJ)

Ramon e Emiliano Diaz saíram de forma turbulenta do comando do Vasco da Gama. No dia primeiro de maio, a dupla se despediu do clube e deixou um grande buraco na comissão e no coração do torcedor. Alguns dias após a saída de Ramon, um novo técnico passou a ser especulado no comando vascaíno, Álvaro Pacheco.

O treinador vem caindo nas graças da torcida nas redes sociais pelo seu estilo de vestir e carisma na beira do campo. As vestimentas utilizadas por Álvaro e, principalmente, sua boina característica, despertaram a curiosidade do torcedor.

Após a saída de Ramon Díaz, Álvaro Pacheco está sendo especulado para ser o novo técnico do Vasco (Foto: Reprodução / Instagram)

O motivo que levou o treinador a começar a usar a boina, na verdade, é muito simples. Álvaro sempre foi acostumado a usar acessórios na cabeça para proteger sua careca de sol ou chuva, fossem bonés ou chapéus. O seu clube, FC Vizela, repaginou as vestimentas da comissão técnica e solicitou que a comissão utilizasse roupas mais clássicas e formais, pedindo para que Álvaro aposentasse o boné. Para se adequar melhor ao novo código de vestimenta, o técnico escolheu a boina como novo acessório, que acabou se tornando uma marca do treinador.

A informação veio de uma entrevista que Álvaro Pacheco deu ao podcast Ataque Rápido e do jornalista Marcos Portuga (@mvportuga)

