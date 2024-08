PC Oliveira bate o martelo sobre possível impedimento e pênalti em Brasil x Estados Unidos nas Olimpíadas

PC Oliveira (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 16:43 • Paris (FRA)

A final olímpica entre Brasil e Estados Unidos não está isenta de polêmicas. O gol marcado pelas norte-americanas com um possível impedimento e outro lance com pênalti não marcado pelo VAR deixou dúvidas nos torcedores. Veja a opinião do comentarista de arbitragem, PC Oliveira.

No lance do gol, uma atacante, Smith, que aparenta estar a frente da linha das zagueiras, recebe a bola e corre na direção dela. Essa primeira atacante, porém, não chega na bola.

- A gente percebe que a Smith estava em posição de impedimento, mas ela não toca na bola. De acordo com a regra, uma jogadora só pode ser punida com impedimento se ela interferir no jogo, tocar na bola, interferir no adversário disputando a bola, atrapalhando campo visual, realizando uma ação que afeta a possibilidade de o adversário disputar a bola ou se ela ganhar vantagem da posição, que é quando a goleira faz a defesa e ela pega o rebote, ganhando vantagem. Só o fato de ela correr na direção da bola não caracteriza infração. Então, o gol é legal - disse o ex-árbitro.

O possível pênalti não marcado para as brasileiras também foi motivo de críticas nas redes sociais. Veja o veredito de PC.

- A jogadora do Brasil estava de costas para a bola e tem uma ação da defensora dos EUA, que na minha avaliação, é uma ação imprudente. Ela não tem a intenção de cometer a falta, mas não toca na bola e só atinge a jogadora do Brasil. Em campo, a árbitra deu o tiro de meta. O Var não interferiu. Mas a Adriana foi tocada e foi um pênalti não marcado para a seleção brasileira.

Crédito das aspas: ge