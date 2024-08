EUA sofreu contra a Sérvia: Dream Team não é tão Dream Team assim? Equipe do Lance! debate

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 16:35 • Rio de Janeiro (RJ)

Os Estados Unidos confirmaram a vaga na final do basquete masculino nas Olimpíadas de Paris 2024, mas com mais emoção do que o esperado. O Dream Team sofreu para vencer a Sérvia e precisou de uma virada no último quarto. Será que a seleção americana não é tão Dream Team assim? Esse foi o tema de debate da live diária do Lance!. Assista ao corte no vídeo acima.