Mulher de Borré, novo reforço do Inter, surpreende ao lembrar vitória marcante sobre arquirrival

Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 15:48 • Porto Alegre (RS)

A mulher do atacante colombiano Rafael Borré, jornalista Ana Caicedo, surpreendeu, em entrevista ao canal "Vozes do Gigante", ao lembrar o gol marcado pelo marido, novo reforço do Internacional, na vitória do River Plate sobre o Grêmio nas semifinais da Libertadores de 2018.

- Essa noite nunca vamos esquecer. Passou de estarmos perdendo e depois ganharmos com um gol do Rafa. Foi uma noite que nunca vamos esquecer e é claro que recordamos deste momento. A torcida do Inter nos fez lembrar rapidamente também. Fizeram até uma montagem e colocaram na imagem a camisa do Inter - disse.

Borré, adquirido pelo Inter junto ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha, chegou ao Beira-Rio nesta semana. Ele deu entrevista coletiva na quarta-feira (6) e já treinou com o restante do elenco. Mas como jogador chegou após o fim do período de inscrições no Gauchão, Borré só terá oportunidade de enfrentar o Grêmio agora no Campeonato Brasileiro.