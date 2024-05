PC Oliveira analisa gol anulado da LDU contra o Botafogo que causou polêmica: ‘Muito tempo’

O árbitro Dario Herrera durante partida entre Botafogo e LDU, no Engenhão, pela Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 11:12 • Rio de Janeiro (RJ)

O gol anulado da LDU na vitória do Botafogo por 2 a 1, na quarta-feira (8), pela Libertadores, causou polêmica, mas na avaliação do comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira o árbitro argentino Dario Herrera acertou na decisão.

O lance do gol do time equatoriano, marcado por Estrada, aos 17 minutos do primeiro tempo, é complexo. O jogador está adiantado na origem, mas a bola ainda toca a trave e passa por dois atletas do Botafogo antes de voltar para ele. No programa "Troca de Passes", PC Oliveira disse que não houve caracterização de nova jogada porque os jogadores alvinegros não tiveram o controle da bola e o impedimento foi corretamente marcado.

- Quando a bola volta da trave, tanto o Bastos quanto o Suárez não tiveram o controle da bola. Não tiveram tempo de ter o movimento coordenado. A bola resvala na coxa do Bastos, tem até um toque do Damián, mas no susto. Ele reage, dá até uma desequilibrada, mas ele não tem o controle da bola. A regra manda validar quando ele dá um passe deliberado, ou seja, intencional - explicou.

PC Oliveira ressaltou que esse tipo de lance não é corriqueiro

- Como é um lance que acontece uma vez ou outra, às vezes cai no esquecimento do debate. Mas, mesmo com a dificuldade do lance, 10 minutos é muito tempo e cria um impacto muito grande no jogo - disse, se referindo ao tempo excessivo que o VAR e o árbitro levaram para tomar a decisão. As informações foram publicadas pelo "ge".