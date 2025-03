Pascoal critica momento de três gigantes da Série A: ‘São um monte de nada’

O jornalista Osvaldo Pascoal subiu o tom ao falar sobre o momento de três clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Durante programa da ESPN, o comentarista afirmou que Botafogo, São Paulo e Cruzeiro são "um monte de nada". O profissional também citou a reclamação do Tricolor sobre a data da semifinal contra o Palmeiras, no Paulistão.

- Eu acho o São Paulo um monte de nada. Botafogo, São Paulo e Cruzeiro são um monte de nada. Não acontece nada. O São Paulo disse "Ah, na segunda-feira eu não quero jogar", mas na outra segunda quis jogar. Nessa não quer, mas na passada queria. Sabe por quê? Porque vai ter que botar o Lucas e o Oscar no campo sintético - disse Pascoal.

A partida entre Palmeiras e São Paulo foi marcada para a próxima segunda-feira (10), às 21h35, por conta de um show que será realizado no Allianz Parque no próximo sábado (8). Na última segunda (3), o Tricolor venceu o Novorizotino, nas quartas de final. Na outra semifinal do Campeonato Paulista, se enfrentam Santos e Corinthians, no domingo (9), às 18h30, na Neo Química Arena.

Início de 2025 de Botafogo e Cruzeiro

Botafogo e Cruzeiro fazem início de temporada ruim em 2025. O Alvinegro perdeu a Supercopa do Brasil para o Flamengo, a Recopa Sul-Americana para o Racing-ARG, e não se classificou para a fase final do Cariocão, ficando apenas na 9ª posição. A Raposa, por sua vez, caiu na semifinal do Campeonato Mineiro diante do América-MG.