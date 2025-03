Emprestado, jogador de clube da Série A é preso por confusão no Carnaval

Lucas Rian, atacante do Ceará emprestado ao São Bernardo, foi detido em Ilha das Flores, Sergipe, durante o Carnaval na última segunda-feira (3). Segundo o portal "ge", o jogador enfrentou acusações de desobediência e dirigir sob efeito de álcool e sem habilitação.

De acordo com o relato policial, o atleta pilotava uma moto em um bloco carnavalesco, comprometendo a segurança dos participantes. A situação agravou-se quando Lucas Rian resistiu à abordagem policial, necessitando de intervenção física para ser contido. Confirmou-se posteriormente na delegacia que o jogador estava alcoolizado e não possuía carteira de habilitação.

Após a audiência de custódia, concedeu-se a Lucas Rian liberdade provisória, sob a condição de comparecimento bimestral em juízo.

- As informações iniciais são de que o atacante não estava pilotando nenhuma moto, mas que próximo a ela, e que o comportamento de um familiar durante a abordagem policial acabou enervando a situação. Inclusive, todo procedimento policial é questionável e que todas as imputações a Lucas Rian precisam de melhor análise para uma ampla defesa, pois tudo ainda é prematuro - disse José Wilson Prata Vasconcelos, advogado do jogador.

Lucas Rian, 24 anos, natural de Ilha das Flores, tem passagens por Atlético Gloriense-SE, Lagarto e uma experiência no Matsumoto Yamaga, do Japão. Em 2024, foi emprestado ao Confiança antes de se juntar ao São Bernardo, onde marcou um gol em 11 partidas no Campeonato Paulista. O Ceará adquiriu o atleta em 2025, com contrato até o final de 2026, por US$ 200 mil, aproximadamente R$ 1,2 milhão.