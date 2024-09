Pascoal cita ‘teimosia’ de Abel Ferreira no Palmeiras: ‘Precisou ser eliminado’

Osvaldo Pascoal falou sobre desempenho recente do Palmeiras (Foto: Reprodução/ESPN)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 05:30 • São Paulo (SP)

Após eliminação na Copa do Brasil e na Libertadores, o Palmeiras engatou duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Depois da vitória do Alviverde sobre o Athletico Paranaense, o jornalista Osvaldo Pascoal citou 'teimosia' do técnico Abel Ferreira. Para o comentarista, o treinador "precisou ser eliminado para mudar".

➡️ Sálvio Spínola cita chance de anulação de jogo do Brasileirão por erro da arbitragem

- De novo o Palmeiras precisou ser desclassificado para tirar as teimosias do Abel, para ele notar que precisava mudar. O Palmeiras pode ganhar e perder jogos, mas não pode jogar de maneira tão covarde como jogou contra o Flamengo no Maracanã. Eu já vi muito time ruim do Palmeiras, mas nunca do jeito acovardado como contra o Flamengo - começou Pascoal.

- Aí, depois da desclassificação, três jogos e três vitórias. Por que? Reconsiderou também o que foi reconsiderado no ano passado. "O Endrick não pode jogar, o Endrick não pode jogar". Aí foi eliminado da Libertadores. Aí o Endrick jogou: campeão brasileiro - completou o jornalista em programa da "ESPN".

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em agosto, o Palmeiras caiu na Copa do Brasil diante do Flamengo e, em seguida, foi eliminado da Libertadores pelo Botafogo. Depois das quedas, o Alviverde goleou o Cuiabá por 5 a 0 e venceu o Atheltico fora de casa por 2 a 0. Com os resultados, o time chegou à 3ª posição do Brasileirão, com 47 pontos, três a menos que o líder Botafogo.