A entrevista concedida pelo jogador Dele Alli, do Everton, para o canal do ex-jogador Gary Neville, chamou atenção pela sinceridade e revelações surpreendentes. No entanto, após o meia expor que foi abusado na infância e se envolveu com o tráfico de drogas, um parente, que não quis se identificar, desmentiu as alegações.