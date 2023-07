Em clima de Copa do Mundo, a cantora Gabi Fernandes se juntou à jogadora e namorada Tamires Dias para lançar uma música que pretende inspirar a torcida pelas atletas brasileiras. A partir de julho, as maiores seleções do mundo vão se reunir na Austrália para o torneio. Antes, nesta sexta-feira (7), chega aos apps de música a canção “Ela Escreve a Própria História”.