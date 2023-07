- É uma história engraçada. Eu comecei no CSA amador de Dois Riachos, Alagoas, e que existe até hoje. É um time amador que existe até hoje e foi fundado por primeiros meus e também tios, então foi passado de geração em geração. Eu comecei no CSA lá, no masculino. E veio a comparação com o time de Maceió, então comecei a gostar das cores, do azul e branco, e comecei a torcer para o CSA de Maceió. Mas a paixão veio do CSA de Dois Riachos, do time amador.