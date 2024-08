Palmeiras x Botafogo: Pascoal palpita classificado às quartas da Libertadores

Osvaldo Pascoal palpitou na classificação do Palmeiras na Libertadores (Foto: Reprodução/ESPN)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 18:51 • São Paulo (SP)

Palmeiras x Botafogo é o grande confronto desta quarta-feira (21) na Libertadores. Os clubes se enfrentam no jogo de volta após a vitória do Alvinegro na ida, no Nilton Santos. Para o duelo no Allianz Parque, o comentarista Osvaldo Pascoal, da ESPN, citou o favoritismo do time de Artur Jorge, mas apostou na classificação da equipe de Abel Ferreira.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O favorito é o que venceu o primeiro jogo, traz favoritismo da ida. O Botafogo tem um time muito melhor preparado nesse momento, está jogando mais que o Palmeiras, é mais físico. O Palmeiras precisa retomar o jogo físico, ganhar os embates físicos. O Botafogo adquiriu isso com a chegada do Bastos, Gregore, Barboza, Luiz Henrique… - disse Pascoal.

- O Palmeiras hoje precisa jogar futebol, e para jogar contra o Botafogo não basta entrar em campo e tocar a bola. Tem que ser um time objetivo, como é o Botafogo. Se o Palmeiras conseguir equiparar o jogo físico, ser objetivo e contar com o apoio da torcida… Dito isso, 1 a 0 Palmeiras, vai para os pênaltis e o Palmeiras passa - completou o jornalista.