Na noite deste sábado (15), os pais de Whindersson Nunes, Valdenice Nunes e Hidelbrando Batista, reuniram a família para assistir à luta do filho, nas semifinais do High Stakes, contra o inglês King Kenny. Em entrevista para o GE, os pais do comediante tentaram manter o clima leve após a derrota do comediante e brincaram sobre o resultado.