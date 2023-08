- Todas as pessoas foram ouvidas e os relatos dos jogadores do Flamengo (as três testemunhas) são uníssonos em apontar que realmente o preparador desferiu um soco contra Pedro (...). Os autos foram condensados em um termo circunstanciado de ocorrência. A previsão da pena é de 3 meses a um ano, razão pela qual não há e não havia possibilidade de uma prisão em flagrante delito. A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu as investigações em apenas dois dias, e os autos serão remetidos ao Poder Judiciário - esclareceu Marcos Pimenta, delegado do caso.