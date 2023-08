O estafe do camisa 9 está incomodado com o tratamento dado pelo clube carioca em relação ao ocorrido no vestiário da Arena Independência, no último sábado (29), após a vitória flamenguista por 2 a 1 sobre o Atlético-MG. Mesmo com a demissão do preparador físico no dia seguinte ao caso, os representantes de Pedro acreditam que a direção do Rubro-Negro está tentando colocar ‘panos quentes’ ao manter o técnico Jorge Sampaoli no cargo, já que o elenco do Fla estaria considerando que as atitudes do comandante tentaram minimizar a atitude de Pablo Fernández, que é amigo pessoal do treinador.