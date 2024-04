Oscar Pistorius trabalha como voluntário em igreja e mora com tio após deixar prisão

Oscar Pistorius passou quase nove anos na prisão pelo assassinato da namorada (Foto: AFP)







Publicada em 12/04/2024 - 11:34 • Pretória (África do Sul)

O ex-atleta paralímpico sul-africano Oscar Pistorius, de 37 anos, em liberdade condicional desde 5 de janeiro, após passar quase nove anos na prisão pelo assassinato da namorada em 2013, vive na luxuosa mansão de três andares de seu tio Arnold, em Pretória, na África do Sul. Desempregado, ele trabalha como voluntário em igreja cristã. A informação é do "El País" e foi publicada pelo "O Globo".

Os antigos amigos de Pistorius o condenaram ao ostracismo e ninguém o ajudou a encontrar trabalho, segundo o "El País" com base na mídia norte-americana. O ex-atleta entrou em contato com pelo menos dois membros do Comitê Paralímpico Internacional para saber se havia alguma possibilidade de trabalho, mas foi rejeitado na tentativa de retornar ao mundo esportivo.

- Ele é muito tóxico para trabalhar agora. Não há nada para ele aqui - admitiu um dos integrantes do comitê ao "The New York Post".

A imprensa americana informa que, atualmente, Pistorius trabalha como voluntário na NG Kerk Waterkloof, a igreja cristã que seu tio frequenta, onde realiza tarefas de manutenção e zeladoria.

O ex-atleta estava no auge de sua carreira quando matou a namorada, a modelo Reeva Steenkamp, ​​​​então com 29 anos, com quatro tiros na porta do banheiro de sua casa em Pretória. Ele admitiu ter atirado nela, mas alegou que a confundiu com uma ladra.

Pistorius, que fez história em 2012 ao se tornar o primeiro atleta duplamente amputado a competir nos Jogos Olímpicos e tem diversas medalhas no currículo, ficará sob vigilância até o fim oficial da sua pena, em 2029.