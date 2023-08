O Flamengo foi derrotado pelo Olímpia, no Paraguai, e está fora da Libertadores. O resultado inspirou memes na internet e zoação até do perfil oficial do Globo Rural, programa da Globo voltado para a vida no campo. A publicação deu uma "dica" para que o urubu, animal que é mascote do rubro-negro, não fosse criado em terras paraguaias.