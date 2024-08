Oitavas da Libertadores: Ana Thaís aponta erros do Palmeiras contra o Botafogo

Ana Thaís Matos comentou a partida entre Botafogo e Palmeiras (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 22:22 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo abriu 2 a 1 no primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras, nas oitavas de final da Libertadores, no Nilton Santos. Comentarista da Globo na partida desta quarta-feira (14), Ana Thaís Matos destacou a liberdade para os jogadores do Alvinegro na criação de jogadas.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Palmeiras está bem preocupado com o Marlon Freitas, mas esqueceu do Savarino e do Almada. Sempre que eles chegam na intermediária do campo de ataque, conseguem encontrar algum passe, alguma movimentação. Vale atenção do Palmeiras para esses dois jogadores que estão encontrando liberdade para trabalhar - disse Ana após o primeiro gol.

- De novo, liberdade na intermediária para fazer o passe. Dessa vez foi o Marlon Freitas, sem nenhuma marcação. O Veiga estava responsável pela marcação e no momento que o Palmeiras, encontrou o passe para a boa finalização do Igor Jesus - analisou a comentarista após o segundo gol do Alvinegro.