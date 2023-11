Na briga contra o rebaixamento no Brasileirão, Vasco e Corinthians duelam nesta terça-feira (28), em São Januário. O jogo foi pauta do programa "F90", da ESPN, e para o jornalista Rodrigo Bueno, o Cruzmaltino se acostumou com a Série B. O comentarista ainda afirmou que uma possível queda para o clube paulista seria "diferente".