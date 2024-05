Nove jogadores são presos no Chile acusados de estupro

Estádio Zorros del Desierto, casa do Cobreloa, do Chile (Foto: Divulgação/Cobreloa)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 15:27 • Rio de Janeiro (RJ)

Nove jogadores de futebol, ex-atletas da divisão sub-21 do time chileno Cobreloa, foram detidos na sexta-feira (3) em prisão preventiva após terem sido acusados de participar no estupro coletivo de uma jovem em 2021, informou o Ministério Público do Chile.



Os jogadores de futebol são acusados de estuprar uma mulher quando ela participava de uma festa no dia 16 de setembro de 2021 na casa onde moravam os jovens jogadores do clube de futebol, na cidade de Calama, cerca de 1.500 km ao norte de Santiago.



As detenções foram realizadas por "fatos que constituem o crime de estupro, cometidos contra uma vítima, uma mulher maior de idade", afirmou o procurador regional Juan Castro Bekios.



Os atletas foram detidos na quinta-feira nas cidades de Santiago, Calama e Osorno para serem levados ao tribunal de Calama, onde as acusações foram formalmente apresentadas a eles.



O Ministério Público identificou os detidos apenas pelas suas iniciais e sustentou que todos eram maiores de idade quando os fatos ocorreram.



A audiência judicial não foi pública porque a investigação foi declarada confidencial pelo Ministério Público.



O tribunal concedeu um período de 120 dias de investigação antes de iniciar o julgamento.



* Texto da AFP

