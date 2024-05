Filho de Madonna quase virou jogador profissional e passou por grande time da Europa

Madonna tem filho de 18 anos (Foto: Reprodução/ Instagram)







Escrito por Izabella Giannola • Publicada em 04/05/2024 - 10:00 • São Paulo (SP)

No Brasil, e prestes a fazer um grande show de graça na praia de Copacabana, Madonna é mãe de David Banda, de 18 anos, que hoje faz parte da sua equipe. Entretanto, o músico quase se tornou jogador profissional.

Aos 11 anos, David Banda começou a participar das categorias de base do Benfica, em Portugal. Na época, Madonna chegou a acompanhar o filho em busca de realizar o sonho dele. O músico ficou na base do time até os 15 anos.

Madonna chegou a contar que se mudou para o país em busca das melhores oportunidades de David no esporte. Inclusive, comentou que considerava o nível dos Estados Unidos 'abaixo'.

- Eu estava desesperada para colocá-lo nas melhores escolinhas, com os melhores treinadores, mas o nível do futebol nos Estados Unidos é muito mais baixo do que no restante do mundo. Eu notava a frustração dele - disse para a 'Vogue', em 2018.

Mas não foi o único time que passou. Em 2020, voltou para os Estados Unidos e David começou a integrar a academia da Juventus, da Itália, em Los Angeles.

Porém, este não foi o caminho que David seguiu para sua carreira. Hoje, acompanha Madonna em sua turnê e é violinista na equipe musical da artista. Ele deve estar presente no show deste sábado (4), que promete reunir mais de um milhão de pessoas.