Qual o time da Madonna no Brasil?

Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 09:00 • São Paulo (SP)

Prestes a fazer um dos seus maiores show da carreira, de graça em Copacabana, Madonna já apareceu publicamente com a camisa de dois times brasileiros: Flamengo e Vasco.

A primeira aparição com algo de um time nacional foi em 1993, durante a turnê "The Girlie Show", em uma apresentação no Maracanã. Durante a apresentação, a rainha do pop apareceu com uma camisa do Flamengo.

Mas, alguns anos depois, também em uma turnê que passou pelo Maracanã, Madonna 'pulou o muro' e vestiu uma camisa do rival. Inclusive, chegou a posar para uma capa de revista com o uniforme do time em mãos.

Ou seja, fica a dúvida se - nesta passagem atual -, Madonna vestirá novamente a camisa de um dos dois ou se escolherá outro clube para representar.