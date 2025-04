Nova temporada de quadro da ESPN traz entrevistas com Guardiola e Arne Slot

Um campeão mundial e membro dos “Invencíveis” encontra protagonistas da liga mais disputada do planeta. A ESPN e a Premier League apresentam a segunda temporada de “Encontros Premier League”, série de entrevista em que Gilberto Silva, ex-jogador da Seleção Brasileira e ídolo do Arsenal, volta aos gramados – desta vez como apresentador – para conversar com os grandes nomes da atualidade do futebol inglês como Pep Guardiola, Arne Slot e atletas brasileiros.

Com lançamento marcado no Disney+ para o dia 3 de maio, quando o conteúdo completo estará disponível com exclusividade, a série conta com quatro episódios de 30 minutos, gravados em diferentes cidades da Inglaterra: Brighton, Wolverhampton, Newcastle, Londres, Liverpool e Manchester. A produção original estreia na ESPN também no dia 3, com os capítulos indo ao ar semanalmente, sempre aos sábados.

Nos três primeiros episódios da nova temporada, Gilberto bate um papo descontraído e revelador com os brasileiros Matheus Cunha (Wolverhampton), João Pedro (Brighton) e Joelinton (Newcastle), que compartilham suas trajetórias pessoais e profissionais, os desafios de jogar na Premier League, suas rotinas e conquistas dentro e fora de campo em solo inglês.

Para encerrar com chave de ouro, o capítulo final traz uma conversa com duas grandes mentes do futebol moderno: Pep Guardiola, técnico multicampeão e visto por muitos como o melhor treinador da história, e Arne Slot, comandante do Liverpool campeão da Premier League nesta temporada. Juntos, eles falam sobre liderança, a cultura do futebol na Inglaterra, táticas e o impacto da liga inglesa no cenário mundial.

A segunda temporada de “Encontros Premier League” tem direção e produção de Jader Lago, Palloma Carvalho e Carolina Almeida. A série reforça a ESPN como a casa do futebol inglês para o Brasil, onde a emissora exibe todos os jogos da Premier League, Copa da Liga Inglesa e Copa da Inglaterra com exclusividade, levando todas as emoções dos torneios da terra do Rei Charles ao vivo para os fãs de esportes.