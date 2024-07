Nora de Tite posta vídeo com esposa de Paquetá e legenda agita torcedores do Flamengo

Lucas Paquetá deixou o Flamengo em 2018 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 16:21 • Rio de Janeiro (RJ)

A torcida do Flamengo foi à loucura com uma publicação feita por Fernanda Bachi, nora de Tite, treinador do Rubro-Negro. No vídeo, Fernanda posa ao lado de Duda Fournier, esposa de Lucas Paquetá, jogador revelado pelo clube. O time carioca negocia a contratação do meia do West Ham.

- Eu amo a gente. Bem-vinda ao RJ (Rio de Janeiro) novamente - escreveu Fernanda na legenda do post

Confira os comentários dos torcedores:

Cara… a nora do tite dando boas vindas pra Duda (esposa do paqueta) ???



Ela já tá a semanas aqui de férias, eu posso me iludir legal?? Que isso! — panda (@seccopam) July 14, 2024

Mas é algo incomum flr isso pra alguém q esta a passeio,fora q n faz mt tempo a última vez q a esposa do paqueta veio pro rj — RD (@RDCRF19) July 14, 2024

Lembrando que a nora do Tite foi quem vazou que ele (Tite) tinha fechado com o Flamengo



Agora ela mete um “seja bem-vinda de volta ao RJ” para a esposa do Paquetá



👀 — Central do Arrascaeta (@centralarraxca) July 14, 2024

a fer bacchi (nora do tite) dando boas vindas ao rio para a duda fournier (esposa do paquetá) 👀👀👀👀👀👀 — carol(lita) (@allcarolina_) July 14, 2024

Em junho deste ano, o Lance! confirmou o interesse do Flamengo em Lucas Paquetá, meia do West Ham e da Seleção Brasileira. A negociação é considerada complicada, uma vez que o atleta tem contrato com os Hammers até junho de 2027.

Lucas Paquetá, revelado pelo Flamengo em 2016, jogou com Tite na Seleção Brasileira (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Há dois anos, o West Ham investiu cerca de 60 milhões de euros (R$ 300 milhões) na contratação do até então atleta do Lyon. O Rubro-Negro deseja a chegada do meia para o segundo semestre visando a Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.

Lucas Paquetá é investigado na Inglaterra por suposto envolvimento com apostas esportivas. O jogador foi denunciado pela "Football Association" em maio deste ano. Segundo o jornal inglês 'SunSport', Lucas Paquetá, meio-campista brasileiro do West Ham, pode receber um banimento vitalício do futebol caso seja considerado culpado.