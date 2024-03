No Dia do Teatro, jornal argentino provoca Neymar: ‘Um dos melhores atores do futebol’

Jornal argentino provocou Neymar no Dia do Teatro (Foto: Vitor Silva/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 20:56 • Rio de Janeiro (RJ)

No Dia Internacional do Teatro, o jornal argentino "Olé" aproveitou para zoar alguns jogadores, um deles o brasileiro Neymar. A publicação repercutiu nas redes sociais e também contou com lances envolvendo outros jogadores, como Cristiano Ronaldo, Robben e Busquets.

- Hoje, dia 27 de março, é o Dia Internacional do Teatro. Por isso, deixamos para você alguns dos melhores atores e simuladores do futebol mundial - escreveu o "Olé".

Nos comentários, alguns brasileiros defenderam Neymar e pontuaram lances envolvendo jogadores argentinos, como a "Mão de Deus", de Maradona. A foto do brasileiro usada pelo jornal é da Copa do Mundo de 2018, quando o atacante se queixava de dores no gramado.