Mauro Cezar comenta possível volta de Neymar à Seleção: ‘Joga em liga de pré-aposentados’

Neymar lesionou o ligamento do joelho no último jogo pela Seleção (Foto: Carl de Souza/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 17:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Sem Neymar, a Seleção Brasileira venceu a Inglaterra e empatou com a Espanha na última Data Fifa. Durante programa da "Jovem Pan", o jornalista Mauro Cezar Pereira falou sobre o possível retorno do atacante do Al Hilal à equipe. O jogador se recupera de uma lesão ligamentar no joelho.

- Eu não sei o que Neymar vai fazer no futebol agora, não joga há um tempo. Atua em uma liga de pré-aposentados. Os jogadores vão para lá só pelo dinheiro, não é uma liga competitiva. Já estava jogando bem menos do que poderia no PSG, era o coadjuvante há algum tempo, atrás do Messi e do Mbappé - começou.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- No futebol saudita, hoje, ele não é titular nem no time dele. O Al Hilal não para de ganhar. Se ele fica apto para jogar amanhã, acho que fica no banco, o Jorge Jesus não ia colocar ele não. Acho que ele vai ter que dar uma remada. É difícil falar do Neymar - completou o comentarista.