NFL no Brasil: Paulo Antunes projeta Eagles x Packers e crava campeão da temporada

Escrito por Leonardo Damico • Publicada em 06/09/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

A sexta-feira (6) será marcada por um feito histórico no Brasil: o primeiro jogo da NFL no país. Em São Paulo, na Neo Química Arena, se enfrentam Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. Comentarista do jogo na ESPN, Paulo Antunes conversou com o Lance!, projetou o duelo e aproveitou para palpitar no campeão da temporada.

- Jordan Love e Jalen Hurts são os dois principais jogadores de cada time. Hurts jogou muito bem em 2022, mas ano passado não foi tão bem assim. Vamos ver como vai ser essa volta por cima dele. Mas também estou muito interessado em ver o Saquon Barkley, acho uma grande aquisição, que se encaixa muito bem no time - disse Paulo.

- Pelo lado do Packers, o Love teve 32 passes para touchdown na temporada passada. Foi talvez o melhor quarterback na segunda metade da última temporada. Acho que ele pode conduzir essa equipe até o Super Bowl, acho que existe essa possibilidade. E contrataram o Josh Jacobs, que foi o melhor running-back de 2022 - completou.

A NFL no Brasil faz parte de uma iniciativa da liga de internacionalização da marca. Outros países também já receberam jogos do torneio, como Inglaterra, México e Canadá. Paulo Antunes falou sobre a chance de permanência da liga para os próximos anos e aproveitou para cravar o Cincinnati Bengals, de Joe Burrow, como campeão.

- A NFL não entra em um novo mercado para realizar apenas um jogo. Ela estuda muito o mercado para ver se há possibilidades de estabelecer uma parceria de anos. A prefeitura de São Paulo, segundo Gustavo Pires da SPTuris, gostaria de ter dois jogos por ano em algum momento - afirmou o comentarista, que está na ESPN desde 2006.

- Eu estou apostando em um Super Bowl com Cincinnati Bengals e Detroit Lions, com uma vitória dos Bengals. Isso se o Joe Burrow ficar saudável. O time foi uma grande decepção no ano passado, mas ele se machucou. O Burrow tem mais vitórias que derrotas em confrontos contra o Patrick Mahomes. Acho que ele vai voltar com tudo nessa temporada - finalizou.