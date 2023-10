Nas imagens fora do túnel que dá acesso aos vestiários, Neymar já havia se revoltado com os torcedores que o arremessaram as pipocas. Em campo, a Seleção Brasileira ficou apenas no 1 a 1 com a Venezuela, em Cuiabá, e perdeu a liderança nas Eliminatórias da Copa. Na terça-feira (17), o Brasil enfrenta o Uruguai, ás 21h.