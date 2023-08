O navio que fará o cruzeiro Neymar em Alto Mar é um MSC Preziosa, no qual cabem 4 mil hóspedes, além da tripulação e pesa 139 mil toneladas. Apesar do tamanho enorme da embarcação, o que mais impressiona é a parte interna do navio, com escadas cravejadas de cristais, iluminação de boate e academia bastante moderna, além de cabines luxuosas. Mas nem só de luxos na estrutura o MSC Preziosa vive, como opções de culinária, os passageiros do "Neyvio" terão restaurantes com pratos diversos os lugares do mundo. O site para compra dos pacotes lista culinária japonesa e italiana dentre as possibilidades presentes no cardápio.