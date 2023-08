Possíveis destinos

Entenda o caso

Na manhã da última terça-feira (8), o jornal francês L'Equipe divulgou que o astro francês quer deixar o PSG. Essa não é a primeira vez que isso acontece, já que o craque já tentou sair do clube em algumas oportunidades no passado.

No mundo árabe, o Al-Hilal surge como provável destino. Ainda de acordo com o L'Equipe, a equipe pretende oferecer um salário de 80 milhões de euros por ano ao atleta. O PSG não conta mais com o jogador.