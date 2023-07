Depois de 13 dias internado no Hospital Barra D`or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o ex-jogador Romário recebeu alta na manhã desta quarta-feira (26). Senador pelo estado do Rio de Janeiro, o Baixinho foi recebido em casa com uma festa da família aos gritos de "o senador voltou". Em postagem nas redes sociais, o ex-atleta compartilhou o momento e agradeceu aos familiares.