Ídolo do Corinthians, "Craque" Neto não perdoou o goleiro Weverton pela falha no clássico do último domingo (18), em Barueri. Durante o programa "Donos da Bola", o apresentador chamou o arqueiro do Palmeiras de "mão de jacaré". O ex-jogador também exaltou o técnico alvinegro António Oliveira.