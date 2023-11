- Precisa o treinador, o médico e o preparador da Seleção Brasileira chegar (na Granja Comary) no helicóptero do Neymar? Qual a moral que tem agora para tirar ele do time? A CBF tinha que fretar algum helicóptero. Isso me deixa com um nojo. Não tenho nem vontade de torcer para a Seleção - completou o ex-jogador.