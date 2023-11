- Teve Data-Fifa, 15 dias, aí você começa com dois laterais-esquerdos, deixa o Renato Augusto até o final... É uma das maiores vergonhas da história do Corinthians. Esses jogadores não têm interesse, é nítido. Como um jogador como o Gil faz dois pênaltis no jogo? É uma bagunça, é uma vergonha - começou Neto.